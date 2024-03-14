Певица Dua Lipa объявила название и дату выхода нового альбома
Британская певица Dua Lipa объявила, что её новая пластинка получила название «Radical Optimism». Альбом, в который вошли 11 песен, выйдет 3 мая.
В своих соцсетях исполнительница пояснила, что название пластинки означает «чувство ясности, которое помогает справиться с тяжёлыми ситуациями, и оптимизм, позволяющий изящно проходить сквозь хаос».
Две песни из новой работы Dua Lipa уже известны. Это синглы «Houdini» и «Training Season», вышедшие в ноябре 2023 года и в феврале 2024 года, соответственно.
На сайте певицы уже открыт предзаказ на альбом «Radical Optimism». При этом релиз будет доступен как в цифровом виде, так и на физических носителях: виниле, компакт-дисках и даже кассетах.
Ранее Dua Lipa рассказала журналу Rolling Stone, что для своего третьего полноформатного альбома сочинила 97 композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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