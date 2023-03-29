Певица Наргиз продает в интернете права на свою песню за 123 тыс. руб.
Певица Наргиз Закирова продает в интернете права на свою песню «Лети» за 123 тысячи рублей, выяснили журналисты. Как оказалось, приобрести права на композицию можно на сайте Muznavigator.
Певица является уроженкой Узбекистана и гражданкой США. После начала спецоперации (СВО) Наргиз не раз критиковала поддерживающих СВО артистов, а также выступала с антироссийскими и русофобскими заявлениями. За это певице закрыли въезд на территорию России на 50 лет, до 2072 года. Наргиз также запрещен въезд на Украину с 2017 года. Такое решение было принято в связи с посещением Крыма певицей.
До этого стало известно о конфликте Наргиз с продюсером Максимом Фадеевым, в результате которого он запретил Закировой исполнять написанные за время сотрудничества с ним песни.
Тогда фaнaты Наргиз поддержaли певицу после того, кaк продюсер Максим Фадеев рaсторг с ней контрaкт.
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