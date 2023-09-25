Певица Mia Boyka ответила словами отца на критику Виктора Дробыша

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала в соцсетях ответ своего отца на слова продюсера Виктора Дробыша, который ранее назвал девушку «люстрой из Икеи». Инцидент произошел на съемках шоу «Битва поколений».

Отец девушки заявил, что Дробыш сам петь не умеет, его в ответ можно назвать плафоном из «Оби».