Певица Mia Boyka ответила словами отца на критику Виктора Дробыша

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала в соцсетях ответ своего отца на слова продюсера Виктора Дробыша, который ранее назвал девушку «люстрой из Икеи». Инцидент произошел на съемках шоу «Битва поколений».

Отец девушки заявил, что Дробыш сам петь не умеет, его в ответ можно назвать плафоном из «Оби».

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Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина во время выступления на площади Ленина в Чите заявила, что ее аранжировку на кавер песни Виктора Цоя «Кукушка» украла Полина Гагарина. По ее словам, В 2015 году музыканты услышали свою аранжировку в фильме «Битва за Севастополь», кавер украли Меладзе и Гагарина, но доказать в суде ничего не получилось, добавила Кормухина. Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН еще в мае рассказывала о многолетних судебных разборках из-за песни «Кукушка». Она объяснила, что в ее версии есть соло, которого не было у Цоя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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