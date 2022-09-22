«Настоящий мужик!» Дробыш назвал Матвиенко «поистине народным» продюсером
У Матвиенко много хороших проектов, но мы всегда шли параллельными путями, рассказал в эфире НСН Виктор Дробыш.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что очень уважительно относится к Игорю Матвиенко и считает его достойным звания Народный артист.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Народного артиста РФ композитору и продюсеру группы «Любэ», а также ряда других коллективов.
«Лучше поздно, чем никогда. Мне кажется, он заслужил, он поистине народный, потому что вся его музыка именно такая. Если такие люди, как Игорь Матвиенко, не будут получать звания, то что-то не в порядке со званиями», - сказал Дробыш.
Он рассказал, что не готовит совместных проектов с Матвиенко, однако, несмотря на «параллельные пути» считает коллегу «настоящим мужиком».
«Нет, не планируем. Все время шли параллельно, никогда не пересекались. Мне кажется, что он настоящий мужик. Близко мы не работали, но с большим уважением к нему отношусь. Трудно выделить что-то одно. Тут и "Фабрика", и "Иванушки", и "Любэ", прямо много хороших», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Именно Матвиенко в 1987 году основал группу "Любэ", ставшую впоследствии любимой группой Владимира Путина. После он был продюсером и руководителем музыкального проекта "Фабрика Звезд".
Ранее вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) рассказала на пресс-конференции в НСН об участии Игоря Матвиенко в выпуске ее сольного альбома.
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