«Настоящий мужик!» Дробыш назвал Матвиенко «поистине народным» продюсером

У Матвиенко много хороших проектов, но мы всегда шли параллельными путями, рассказал в эфире НСН Виктор Дробыш.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что очень уважительно относится к Игорю Матвиенко и считает его достойным звания Народный артист.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Народного артиста РФ композитору и продюсеру группы «Любэ», а также ряда других коллективов.

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«Лучше поздно, чем никогда. Мне кажется, он заслужил, он поистине народный, потому что вся его музыка именно такая. Если такие люди, как Игорь Матвиенко, не будут получать звания, то что-то не в порядке со званиями», - сказал Дробыш.

Он рассказал, что не готовит совместных проектов с Матвиенко, однако, несмотря на «параллельные пути» считает коллегу «настоящим мужиком».

«Нет, не планируем. Все время шли параллельно, никогда не пересекались. Мне кажется, что он настоящий мужик. Близко мы не работали, но с большим уважением к нему отношусь. Трудно выделить что-то одно. Тут и "Фабрика", и "Иванушки", и "Любэ", прямо много хороших», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Именно Матвиенко в 1987 году основал группу "Любэ", ставшую впоследствии любимой группой Владимира Путина. После он был продюсером и руководителем музыкального проекта "Фабрика Звезд".

Ранее вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) рассказала на пресс-конференции в НСН об участии Игоря Матвиенко в выпуске ее сольного альбома.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Левитин
ТЕГИ:Народный АртистМузыкантыВиктор Дробыш
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