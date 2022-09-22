«Настоящий мужик!» Дробыш назвал Матвиенко «поистине народным» продюсером

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что очень уважительно относится к Игорю Матвиенко и считает его достойным звания Народный артист.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Народного артиста РФ композитору и продюсеру группы «Любэ», а также ряда других коллективов.