Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним

До этого певица Лолита Милявская призналась, что помогла певцу SHAMAN выбрать себе сценическое имя. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу «Повесточка». По словам исполнительницы, именно она назвала Дронова «шаманом» в шоу талантов «Фактор А».

Лолита также вспомнила, что в 2013 году Shaman в третьем сезоне шоу получил именной приз «Золотая звезда Аллы» от Пугачевой. По словам певицы, у Дронова не было звездной болезни после того, как его карьера пошла в гору, передает «Радиоточка НСН».

