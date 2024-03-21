Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним.

Он рассказал, что произошло это 11 лет назад. По его словам, певица просто «обмолвилась в рамках телевизионного проекта, назвав его шаманом, но это запало ему в голову», передает kp.ru.

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До этого певица Лолита Милявская призналась, что помогла певцу SHAMAN выбрать себе сценическое имя. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу «Повесточка». По словам исполнительницы, именно она назвала Дронова «шаманом» в шоу талантов «Фактор А».

Лолита также вспомнила, что в 2013 году Shaman в третьем сезоне шоу получил именной приз «Золотая звезда Аллы» от Пугачевой. По словам певицы, у Дронова не было звездной болезни после того, как его карьера пошла в гору, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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