Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии

«Моя пенсия составляет 23,8 тысячи рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», - написала артистка.

Лолита отметила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Певица также добавила, что у налоговой никогда не возникало к ней претензий.

Ранее Лолита пообещала восстанавливать разрушенный храм в одном из новых регионов России. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

