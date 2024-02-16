Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии
16 февраля 202417:17
Певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале назвала размер своей пенсии.
«Моя пенсия составляет 23,8 тысячи рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», - написала артистка.
Лолита отметила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Певица также добавила, что у налоговой никогда не возникало к ней претензий.
Ранее Лолита пообещала восстанавливать разрушенный храм в одном из новых регионов России. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru