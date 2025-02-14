Представительница Ирландии споет на «Евровидении» о советской собаке Лайке

Представительница Ирландии на конкурсе «Евровидение-2025» певица Емми исполнит песню Laika Party, посвященную советской собаке Лайке — первому выведенному на орбиту Земли животному. Об этом сообщил телеканал RTE One.

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Автором композиции стала ныне проживающая в Ирландии уроженка России Лариса Тормей. «Я надеюсь, Лайка никогда не умирала и все еще кружится вокруг нас <...> Я надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд», — поет Емми.

Лайку запустили в космос 3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». Ожидалась, что собака около недели проживет на орбите, однако она погибла от перегрева через 5-7 часов после старта.

Ранее Молдавия отказалась участвовать в «Евровидении-2025». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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