Представительница Ирландии споет на «Евровидении» о советской собаке Лайке

Автором композиции стала ныне проживающая в Ирландии уроженка России Лариса Тормей. «Я надеюсь, Лайка никогда не умирала и все еще кружится вокруг нас <...> Я надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд», — поет Емми.

Лайку запустили в космос 3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». Ожидалась, что собака около недели проживет на орбите, однако она погибла от перегрева через 5-7 часов после старта.

Ранее Молдавия отказалась участвовать в «Евровидении-2025». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

