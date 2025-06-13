Певица Дуа Липа подтвердила помолвку с актером Каллумом Тернером
Британская певица Дуа Липа в интервью Vogue подтвердила, что помолвлена с британским актёром Каллумом Тёрнером, с которым начала встречаться в январе 2024 года.
Исполнительница отметила, что дату свадьбы они ещё не назначили. Это связано с их плотными графиками - Дуа Липа в настоящее время находится в туре «Radical Optimism», а Тёрнер снимается в новом сериале Apple TV+ «Нейромант».
При этом певица назвала очень волнительным решение вступить в законный брак.
«Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство», - заключила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что британский актёр Том Холланд и американская актриса Зендея приняли решение пожениться в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru