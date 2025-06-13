Певица Дуа Липа подтвердила помолвку с актером Каллумом Тернером

Исполнительница отметила, что дату свадьбы они ещё не назначили. Это связано с их плотными графиками - Дуа Липа в настоящее время находится в туре «Radical Optimism», а Тёрнер снимается в новом сериале Apple TV+ «Нейромант».

При этом певица назвала очень волнительным решение вступить в законный брак.

«Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство», - заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что британский актёр Том Холланд и американская актриса Зендея приняли решение пожениться в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

