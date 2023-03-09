Певица Азиза выступила в госпитале перед военнослужащими СВО

Издание отмечает, что исполнительница во время выступления сняла туфли на высоком каблуке, проведя большую часть концерта босиком. Азиза подходила к бойцам, брала их за руки и говорила слова поддержки.

Певица закончила концерт, пожелав бойцам здоровья. Отмечается, что раненные военные остались очень довольны выступлением.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в интервью НСН, что они с командой выступают в военных госпиталях и хотят поехать на Донбасс.

