Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником

Американская певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам среди ее фанатов о том, что ее заменили двойником. Свою позицию она выразила в подкасте Call Her Daddy.

Лавин отметила, что подобные выдумки являются глупостью.

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«Очевидно, что я – это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать», — сказала артистка.

Ранее поклонники Аврил Лавин начали распространять в сети теорию о том, что певицы якобы не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
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