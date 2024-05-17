Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником
Американская певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам среди ее фанатов о том, что ее заменили двойником. Свою позицию она выразила в подкасте Call Her Daddy.
Лавин отметила, что подобные выдумки являются глупостью.
«Очевидно, что я – это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать», — сказала артистка.
Ранее поклонники Аврил Лавин начали распространять в сети теорию о том, что певицы якобы не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля зафиксировала запуск 75 снарядов из Ливана
- СМИ: Финляндия продала на аукционе велосипеды, брошенные на границе с Россией
- Срок получения пенсий семьями погибших на СВО могут продлить
- Чеченка Лия Заурбекова заявила, что находится в безопасности
- Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником
- Российские войска за неделю нанесли 28 групповых ударов по объектам ВСУ
- Премьер Сунак обошел Карла III в списке богатейших людей Великобритании
- Суд арестовал премьера Алтайского края по делу о мошенничестве
- Зеленский упрекнул союзников Украины в боязни проигрыша России
- Минобороны: за неделю в плен сдались 63 украинских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru