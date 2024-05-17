Певица Аврил Лавин заявила, что спокойно относится к слухам о замене двойником

«Очевидно, что я – это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать», — сказала артистка.

Ранее поклонники Аврил Лавин начали распространять в сети теорию о том, что певицы якобы не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла, передает «Радиоточка НСН».

