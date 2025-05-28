Арбенина призналась, что ее ранит хейт в социальных сетях

Музыкант отметила, что ее выбивает из равновесия любая грубость. Она решила выбрать самый надежный способ, чтобы не реагировать на ненависть в социальных сетях — не смотреть на мнение пользователей. Арбенина отметила, что это касается и хороших и плохих высказываний.

Певица добавила, что не понимает, почему люди в интернете пишут гадости. Она назвала таких комментаторов людьми без личной жизни и страсти. Исполнительница посоветовала всем жить своими заботами.

Ранее Арбенина заявила, что у нее возникли трудности на съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграла одну из главных ролей, напоминает НСН.

