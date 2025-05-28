Арбенина призналась, что ее ранит хейт в социальных сетях
Певица Диана Арбенина заявила, что не читает комментарии пользователей, так как они могут ранить ее. Об этом исполнительница заявила порталу «Страсти».
Музыкант отметила, что ее выбивает из равновесия любая грубость. Она решила выбрать самый надежный способ, чтобы не реагировать на ненависть в социальных сетях — не смотреть на мнение пользователей. Арбенина отметила, что это касается и хороших и плохих высказываний.
Певица добавила, что не понимает, почему люди в интернете пишут гадости. Она назвала таких комментаторов людьми без личной жизни и страсти. Исполнительница посоветовала всем жить своими заботами.
Ранее Арбенина заявила, что у нее возникли трудности на съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграла одну из главных ролей, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru