«Не жалею, что не разделась»: Арбенина рассказала о съемках в сериале Германики

По словам артистки, ей было сложно запомнить текст роли. Кроме того, Германика просила ее раздеться в кадре, что застало певицу врасплох.

«Германика, если ты меня сейчас слышишь, Лера, я не жалею, что я не разделась», - отметила Арбенина со сцены.

В свою очередь Германика в Telegram-канале уточнила, что ссора на съемках произошла потому, что ее просьбы, как режиссера не выполнялись. Она подчеркнула, что обычно контролирует каждое движение на съемочной площадке, и отказ Арбениной от отдельных сцен вызвал у нее недоумение.

Ранее сообщалось, что награды за лучшую мужскую роль третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров был удостоен Артем Быстров за фильм «Лихие». Карину Разумовскую («Трасса») наградили за лучшую женскую роль, напоминает «Радиоточка НСН».

