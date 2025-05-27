По словам певицы, идея для нее важнее действия, которое происходит на экране. При этом среди других любимых видеоработ она отметила клип на песню «Секунду назад», который был снят в период пандемии.

«Из тех клипов, которые мы сделали и на который я вдохновила, самый мой любимый – это "Секунду назад". Это клип Алексея Голубева. Я позвонила ему и сказала: «Леша, можешь снять, как я сижу в машине на автомойке». Он спросил: "И что происходит?", а я ответила, что больше ничего не происходит. Потом машине выезжает с мойки и взрывается. В ответ: "Ну да, это уже пообъемнее". Мы снимали в мае, сначала хотели рисовать, как этот Jaguar взрывается, но я посмотрела и сказала, что надо снимать по-настоящему, потому что это останется в портфолио. Мы собрались еще раз, была пандемия, май и мы классно бомбанули машину. Мне кажется, самое главное – идея. Может вообще ничего не происходить», - рассказала Арбенина.

«Ночные снайперы» 7 июня 2025 года дадут концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). Ранее сообщалось, что на разогреве перед группой выступит Тося Чайкина.

