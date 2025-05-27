Арбенина сравнила новый клип с «Мечтателями» Бертолуччи
Идея для музыкального видео часто важнее событий, которые отражены в клипе, допустила Диана Арбенина.
Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала специальному корреспонденту НСН, что клип на песню «Сколько тебе лет» с альбома «Bloody Mary» воплощает воспоминания о былой молодости.
Режиссером-постановщиком нового клипа артистки, представленного 27 мая, выступила Саша Сахарная, которая ранее также работала с Mary Gu, Artik & Asti, Сергеем Лазаревым и многими другими исполнителями. По словам Арбениной, видео вдохновлено романтической драмой Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» 2003 года.
«Мне кажется, получилось этими французскими кадрами сделать то, что я просила, а именно это чуть-чуть привет "Мечтателям" Бертолуччи. Когда они молодые, наивные, прекрасные, а вокруг происходит все, что происходит. Если говорить про сюжет, то они просто собрались, но вспоминают то, что с ними было когда-то, а молодость осталась в псевдоархивных кадрах, которые она делает через пленку 16 миллиметров», - заявила она на презентации клипа.
По словам певицы, идея для нее важнее действия, которое происходит на экране. При этом среди других любимых видеоработ она отметила клип на песню «Секунду назад», который был снят в период пандемии.
«Из тех клипов, которые мы сделали и на который я вдохновила, самый мой любимый – это "Секунду назад". Это клип Алексея Голубева. Я позвонила ему и сказала: «Леша, можешь снять, как я сижу в машине на автомойке». Он спросил: "И что происходит?", а я ответила, что больше ничего не происходит. Потом машине выезжает с мойки и взрывается. В ответ: "Ну да, это уже пообъемнее". Мы снимали в мае, сначала хотели рисовать, как этот Jaguar взрывается, но я посмотрела и сказала, что надо снимать по-настоящему, потому что это останется в портфолио. Мы собрались еще раз, была пандемия, май и мы классно бомбанули машину. Мне кажется, самое главное – идея. Может вообще ничего не происходить», - рассказала Арбенина.
«Ночные снайперы» 7 июня 2025 года дадут концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). Ранее сообщалось, что на разогреве перед группой выступит Тося Чайкина.
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