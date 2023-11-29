Певец Владимир Пресняков признался, что расставался с Подольской из-за спиртного

По его словам, в те времена он злоупотреблял со спиртным, а подруги Подольской отговаривали ее от отношений с Пресняковым.

Артист также отметил, что в определенный момент жизни он поборол свою зависимость, полностью решив проблему с алкоголем. Певец также заявил, что бог наградил его такой женой, как Наталья Подольская.

Ранее СМИ сообщили, что аргентинский футболист Лионель Месси изменил своей жене Антонелле Рокуццо, напоминает RT.

