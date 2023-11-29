Певец Владимир Пресняков признался, что расставался с Подольской из-за спиртного
Певец Владимир Пресняков рассказал о том, что расставался со своей супругой Натальей Подольской в начале отношений. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии.
По его словам, в те времена он злоупотреблял со спиртным, а подруги Подольской отговаривали ее от отношений с Пресняковым.
Артист также отметил, что в определенный момент жизни он поборол свою зависимость, полностью решив проблему с алкоголем. Певец также заявил, что бог наградил его такой женой, как Наталья Подольская.
Ранее СМИ сообщили, что аргентинский футболист Лионель Месси изменил своей жене Антонелле Рокуццо, напоминает RT.
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