Маршал, Пресняков, Мазаев и Свиридова поблагодарили врачей песней и клипом
Известные музыканты записали в самоизоляции песню в благодарность врачам,которые самоотверженно сражаются с пандемией коронавируса.
Как и большинство сознательных граждан России, артисты и музыканты на режиме самоизоляции и стараются без особой надобности не покидать свои дома. Понимая всю сложность, связанную с пандемией коронавируса, артисты выразили всем врачам, сражающимся с инфекцией, свою благодарность, записав в условиях карантина песню «Спасибо вам, врачи».
«Друзья мои!!! Давайте все вместе скажем слова благодарности нашим докторам за их подвиг!!! Они сегодня на передовой, на самом переднем крае!!! Храни их Господь!!!» - заявил Александр Маршал.
«Дорогие друзья! Мы сейчас переживаем нелегкие времена. Но тяжелее приходится тем, кто основной удар берет на себя. Это наши врачи, медсестры, весь медицинский персонал.
Именно сейчас им как никогда нужна искренняя человеческая поддержка! Именно медицинские работники сейчас самоотверженно борются за жизни россиян и каждый день подвергают себя опасности. Поддержите тех, кто спасает нас, коротким видеороликом с добрыми словами, хештег #скажиспасибоврачам. Уверен, ваши благодарности, придадут им сил!» - заявил Владимир Пресняков.
В проекте принимали участие Андрей Алексин, Александр Маршал, Сергей Мазаев, Владимир Пресняков мл., Наталья Подольская, Алёна Свиридова, Ая(Город 312), Сергей Абрамов(dr.Rock), Владимир Корниенко (Корней), Андрей Шатуновский, Алексей Батыченко. Музыка и слова Андрей Алексин.
Ранее в эфире НСН рок-музыкант Найк Борзов рассказал о том, что он последний год находился в плотном карантине и готовил к выходу новую пластинку.
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