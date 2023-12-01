Армия Израиля сообщила о гибели пяти заложников в Газе

По словам пресс-секретаря вооруженных сил страны Даниэля Хагари, гибель заложников установлена комиссией экспертов министерства здравоохранения и института судебно-медицинский экспертизы. Семьи проинформировали об их смерти, сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа после начала гуманитарной паузы. Перемирие вступило в силу 24 ноября и завершилось в пятницу, 1 декабря.

По данным телеканала N12News, Израиль согласен продлить режим прекращения огня, если ХАМАС отпустит еще 10 заложников, сообщает «Радиоточка НСН».

