Армия Израиля сообщила о гибели пяти заложников в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели пяти заложников, похищенных 7 октября боевиками палестинского движения ХАМАС.
По словам пресс-секретаря вооруженных сил страны Даниэля Хагари, гибель заложников установлена комиссией экспертов министерства здравоохранения и института судебно-медицинский экспертизы. Семьи проинформировали об их смерти, сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа после начала гуманитарной паузы. Перемирие вступило в силу 24 ноября и завершилось в пятницу, 1 декабря.
По данным телеканала N12News, Израиль согласен продлить режим прекращения огня, если ХАМАС отпустит еще 10 заложников, сообщает «Радиоточка НСН».
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