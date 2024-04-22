Певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу
Певец Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни исполнителей Олега Газманова и Shaman (Ярослава Дронова) в школьную программу. Об этом артист заявил в беседе с «Комсомольской правдой».
По его словам, помимо Газманова и Дронова на российской эстраде есть множество достойных песен, которые стоит показывать детям.
Павлиашвили отметил, что его песни «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони» тоже играют в школах и даже церквях.
С предложением включить песни SHAMAN и Олега Газманова в школьную программу выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Минпросвещения поддержало инициативу.
Ранее легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в интервью НСН рассказал, что любимым певцом кошек театра является Shaman, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кормухина отказалась называть Шнурова музыкантом из-за его отношения к профессии
- Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей
- Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»
- Российские ученые выделили ДНК из мозга Ленина
- МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне Цакаевым
- В веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам
- Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая
- Чернышенко: Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ
- Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»
- МЧС: При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru