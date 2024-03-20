SHAMAN поддержал инициативу включить его песни в школьную программу
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что поддерживает включение своих композиций в школьную программу. Слова исполнителя приводит газета «Известия».
При этом он считает, что учащимся стоит изучать его песни, только если они сами этого пожелают. Заставлять школьников не нужно, убежден Дронов.
«Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце. И если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», - сказал исполнитель.
С предложением включить песни SHAMAN и Олега Газманова в школьную программу выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Минпросвещения поддержало инициативу, отмечает «Радиоточка НСН».
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