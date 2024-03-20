SHAMAN поддержал инициативу включить его песни в школьную программу

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что поддерживает включение своих композиций в школьную программу. Слова исполнителя приводит газета «Известия».

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При этом он считает, что учащимся стоит изучать его песни, только если они сами этого пожелают. Заставлять школьников не нужно, убежден Дронов.

«Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце. И если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», - сказал исполнитель.

С предложением включить песни SHAMAN и Олега Газманова в школьную программу выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Минпросвещения поддержало инициативу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШколаПесниSHAMAN

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