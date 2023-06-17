СМИ: Группу «Animal ДжаZ» и её лидера требуют признать иноагентами

По информации СМИ, общественники также просят отменить все концерты петербургской рок-группы.



У «Animal ДжаZ» запланировано выступление во Владивостоке в воскресенье, 18 июня, а 15 июля группа планирует дать концерт в Москве.

Ранее стало известно, что концерт группы «Би-2», который должен был пройти в столице Киргизии Бишкеке 18 июня, отменили, передает «Радиоточка НСН».