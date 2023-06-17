СМИ: Группу «Animal ДжаZ» и её лидера требуют признать иноагентами

Общественники обратились в СК и Минкульт РФ с требованием признать группу «Animal ДжаZ» и ее солиста Александра Красовицкого иноагентами, сообщает Telegram-канал Shot.

Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате

По информации СМИ, общественники также просят отменить все концерты петербургской рок-группы.

У «Animal ДжаZ» запланировано выступление во Владивостоке в воскресенье, 18 июня, а 15 июля группа планирует дать концерт в Москве.

Ранее стало известно, что концерт группы «Би-2», который должен был пройти в столице Киргизии Бишкеке 18 июня, отменили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы «Animal ДжаZ»
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