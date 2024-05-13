Госдума: Пенсии для неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

В России страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 2025 года будут индексироваться два раза в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб.

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Индексация запланирована с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля. Как отметила депутат, всего насчитывается 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

Как сообщалось ранее, к 2027 году средняя пенсия достигнет 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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