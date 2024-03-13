Лолита заявила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей

Сумму в 23 тысячи исполнительница назвала «копеечной». Она призналась, что без накоплений и концертной деятельности ей не на что было бы питаться.

По словам Лолиты, она тратит пенсию на оплату жилья.

Ранее певица заявила, что у Федеральной налоговой службы никогда не было к ней претензий. По ее словам, в прошлом году она заплатила более 10 миллионов рублей отчислений, сообщает «Радиоточка НСН».

