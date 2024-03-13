Лолита заявила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей
13 марта 202420:12
Певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Сумму в 23 тысячи исполнительница назвала «копеечной». Она призналась, что без накоплений и концертной деятельности ей не на что было бы питаться.
По словам Лолиты, она тратит пенсию на оплату жилья.
Ранее певица заявила, что у Федеральной налоговой службы никогда не было к ней претензий. По ее словам, в прошлом году она заплатила более 10 миллионов рублей отчислений, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru