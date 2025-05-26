Певец Григорий Лепс решил зарегистрировать новый бренд

Документ с новым товарным знаком появился 20 мая 2025 года на сайте федеральной службы. Уточняется, что его собираются использовать для продажи всех видов музыкальной продукции, открытия отелей, баров и всех вариантов развлекательного досуга.

У певца уже существуют личный бренд «ЛЕПС ГРИГОРИЙ ЛЕПС», под которым он может выпускать аналогичные товары и вести такой же бизнес. Регистрация нового знака может обойтись Лепсу в 18 млн рублей. Он сам пока не комментировал ситуацию.

Ранее Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой, напоминает НСН.

