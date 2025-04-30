Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой

Певец Григорий Лепс, которому в июне этого года исполнится 63 года, отложил свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой, сообщает KP.RU.

Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей

По словам артиста, свадьба будет летом, но летом какого года пока неизвестно.

Невеста музыканта также прокомментировала перенос торжества.

«Все хорошо, просто есть обстоятельства, которые не только от нас зависят», - пояснила Киба.

Издание со ссылкой на источник из окружения певца указывает, что свадьба была перенесена на неизвестный срок из-за финансовых проблем у Лепса.

Ранее Григорий Лепс нагрубил журналистке в ответ на вопрос о грядущей свадьбе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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