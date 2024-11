Pet Shop Boys выпустили кавер на песню Дэвида Боуи

В релиз вошли четыре трека. В частности, это трек «New London Boy», который ранее стал частью альбома 2024 года «Nonetheless». Вторая песня - кавер на композицию Дэвида Боуи «All The Young Dudes», впервые вышедшую в 1972 году.

Также в сингл попала песня «Clean Air Hybrid Electric Bus», которая была доступна только на японском Deluxe-издании последнего альбома дуэта. И ранее не издававшаяся композиция «Beauty Has Laid Siege To The City».

Релиз доступен в цифровом виде и на CD.

Ранее немецкий арахнолог Петер Егер решил назвать новый род пауков Bowie gen. nov - в честь британского певца и композитора Дэвида Боуи, сообщает RT.