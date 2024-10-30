Группа Pet Shop Boys решила отметить юбилей выпуском чайного сервиза

Коллекция будет выпущена в рамках новой серии «Pet Shop Boys Since 1984». Лимитированный набор, декорированный вручную, включает чайник, чашки и блюдца, молочник и сахарницу, выпущенные компанией Duchess China.

Сервиз сделан тонкого костяного фарфора. Белоснежная посуда украшена узором синего цвета, который включает силуэты участников группы Нила Теннанта и Криса Лоу. К набору, который поступит в продажу 20 ноября по цене от 200 фунтов стерлингов, прилагается буклет и сертификат подлинности.

Ранее американские рокеры Green Day объявили о переиздании своего хитового альбома «American Idiot», приуроченного к 20-летию оригинальной пластинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

