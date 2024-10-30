Группа Pet Shop Boys решила отметить юбилей выпуском чайного сервиза
Британская группа Pet Shop Boys анонсировала выпуск чайного сервиза, который посвящён 40-летнему юбилею их дебютного сингла «West End Girls».
Коллекция будет выпущена в рамках новой серии «Pet Shop Boys Since 1984». Лимитированный набор, декорированный вручную, включает чайник, чашки и блюдца, молочник и сахарницу, выпущенные компанией Duchess China.
Сервиз сделан тонкого костяного фарфора. Белоснежная посуда украшена узором синего цвета, который включает силуэты участников группы Нила Теннанта и Криса Лоу. К набору, который поступит в продажу 20 ноября по цене от 200 фунтов стерлингов, прилагается буклет и сертификат подлинности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru