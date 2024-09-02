Звезда «Универа» Стас Ярушин стал претендентом на американскую премию Grammy
Одна из песен актера и музыканта Станислава Ярушина попала в лонг-лист американской премии Grammy. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Шоу Воли».
Как заявил Ярушин, зарубежные продюсеры заинтересовались одной из его песен на английском языке.
Голосование, которое определит, войдет ли композиция российского исполнителя в шорт-лист премии, состоится 4 октября.
В 2020 году испаноязычный альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» получил 5 номинаций премии Grammy в лонг-листе, однако в шорт-лист российскому артисту попасть не удалось, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru