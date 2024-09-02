Звезда «Универа» Стас Ярушин стал претендентом на американскую премию Grammy

Путин расширил выплаты при гибели в командировках в новых регионах на ИП Турция хочет вступить в БРИКС по экономическим причинам Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи на 200 млн евро Байден: Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников из Газы Минцифры открыло доступ к электронным студенческим и зачёткам на «Госуслугах»