Звезда «Универа» Стас Ярушин стал претендентом на американскую премию Grammy

Одна из песен актера и музыканта Станислава Ярушина попала в лонг-лист американской премии Grammy. Об этом он сообщил в эфире телепрограммы «Шоу Воли».

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Как заявил Ярушин, зарубежные продюсеры заинтересовались одной из его песен на английском языке.

Голосование, которое определит, войдет ли композиция российского исполнителя в шорт-лист премии, состоится 4 октября.

В 2020 году испаноязычный альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» получил 5 номинаций премии Grammy в лонг-листе, однако в шорт-лист российскому артисту попасть не удалось, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Бобылев Сергей
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