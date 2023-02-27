Песня «Порнофильмов» вновь включена Минюстом в экстремистский список

Правительство отчитается перед Госдумой за 2022 год в период с 21 по 23 марта

Салливан заявил, что изначально Байден не собирался отправлять танки Abrams на Украину

В акватории Черного моря у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов

Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за песню «Я русский»

Путин наградил Сигала орденом Дружбы