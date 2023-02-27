Песня «Порнофильмов» вновь включена Минюстом в экстремистский список
Песня группы «Порнофильмы» под названием «Нищих убивай» повторно внесена Минюстом в список экстремистских материалов, сообщается на сайте ведомства.
В ноябре 2021 года Минюст уже признавал эту песню экстремистской.
«Мы не хотим это обсуждать», – сказал тогда НСН лидер группы Владимир Котляров.
Со своей стороны, директор группы Александр Русаков объяснил, что эта песня поднимает проблему отношения богатых людей к бедным и является кавером на композицию «Kill the Poor» американской группы «Dead Kennedys».
В прошлом году песню исключили из «экстремистского списка», поскольку ее текст сочли сатирой, отмечает Forbes. Однако суд Волгограда в январе 2023 года вновь признал ее экстремистской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru