Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Директор группы Александр Русаков выразил удивление принятым решением. В беседе с RTVI музыкант отметил, что песня является русскоязычным кавером на композицию «Kill the Poor» американской группы «Dead Kennedys». Русаков объяснил, что композиция поднимает проблему отношения богатых людей к бедным. Сейчас группа намерена обратиться за юридической помощью.

Лидер коллектива Володя Котляров отказался комментировать ситуацию для НСН. «Мы не хотим это обсуждать», – сказал он.

Ранее из-за предупреждений прокуратуры «Порнофильмы» отказались от концерта в Челябинске. Прокуратура нашла в текстах песен группы нецензурные слова, побуждение к употреблению наркотиков и отрицание семейных ценностей.

