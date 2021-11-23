Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Песню «Нищих Убивай!» российской панк-группы «Порнофильмы» внесли в список экстремистских материалов, запрещённых на территории России. Информация появилась на сайте Министерства юстиций.

В реестр экстремистских материалов композиция попала по решению Дзержинского районного суда Волгограда.

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Директор группы Александр Русаков выразил удивление принятым решением. В беседе с RTVI музыкант отметил, что песня является русскоязычным кавером на композицию «Kill the Poor» американской группы «Dead Kennedys». Русаков объяснил, что композиция поднимает проблему отношения богатых людей к бедным. Сейчас группа намерена обратиться за юридической помощью.

Лидер коллектива Володя Котляров отказался комментировать ситуацию для НСН. «Мы не хотим это обсуждать», – сказал он.

Ранее из-за предупреждений прокуратуры «Порнофильмы» отказались от концерта в Челябинске. Прокуратура нашла в текстах песен группы нецензурные слова, побуждение к употреблению наркотиков и отрицание семейных ценностей.

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ФОТО: Фото предоставлено группой "Порнофильмы"
ТЕГИ:ЭкстремизмПесня
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