Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской
Песню «Нищих Убивай!» российской панк-группы «Порнофильмы» внесли в список экстремистских материалов, запрещённых на территории России. Информация появилась на сайте Министерства юстиций.
В реестр экстремистских материалов композиция попала по решению Дзержинского районного суда Волгограда.
Директор группы Александр Русаков выразил удивление принятым решением. В беседе с RTVI музыкант отметил, что песня является русскоязычным кавером на композицию «Kill the Poor» американской группы «Dead Kennedys». Русаков объяснил, что композиция поднимает проблему отношения богатых людей к бедным. Сейчас группа намерена обратиться за юридической помощью.
Лидер коллектива Володя Котляров отказался комментировать ситуацию для НСН. «Мы не хотим это обсуждать», – сказал он.
Ранее из-за предупреждений прокуратуры «Порнофильмы» отказались от концерта в Челябинске. Прокуратура нашла в текстах песен группы нецензурные слова, побуждение к употреблению наркотиков и отрицание семейных ценностей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал от телеведущей $2 млн
- Умерла старейшая жительница Земли
- Актриса Светличная попала в реанимацию
- The Hatters, Арбенина, ДДТ... Известные артисты выступят на благотворительном концерте в Москве
- Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской
- Адвокат Моргенштерна опасается за жизнь певца после обвинения в продаже наркотиков
- Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве
- Путин поручил наградить сборную России, победившую на EuroSkills в Граце
- Мурашко заявил о сокращении числа больных COVID-19 на 14%
- Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru