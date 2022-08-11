Переписку в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм

Сообщения в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова будут проверены полицией на наличие экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, проверкой высказываний музыканта займутся следователи подмосковной Дубны.

«В полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях», - сообщил источник агентства.

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С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье украинского певца арестовали за призывы к экстремизму.

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ФОТО: Фото предоставлено группой "Порнофильмы"
ТЕГИ:СоцсетьПолицияЭкстремизмгруппа "Порнофильмы"
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