Переписку в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм
Сообщения в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова будут проверены полицией на наличие экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, проверкой высказываний музыканта займутся следователи подмосковной Дубны.
«В полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях», - сообщил источник агентства.
С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье украинского певца арестовали за призывы к экстремизму.
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