Переписку в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм

Сообщения в соцсетях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова будут проверены полицией на наличие экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, проверкой высказываний музыканта займутся следователи подмосковной Дубны.

«В полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях», - сообщил источник агентства.