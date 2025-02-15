Песня «Матушка-земля» стала популярна более чем в 200 странах

По его словам, песня в исполнении Татьяны Куртуковой сначала полюбилась в США и Европе, а только потом очаровала российского слушателя. До признания в России «Матушка-земля» набрала около 710 миллионов просмотров в соцсети TikTok, рассказал музыкант.

Андреев также рассказал в беседе с «Федерал Пресс», что песня родилась еще восемь лет назад, а уже через год была впервые записана.

Ранее блогер и певица Betsy (Светлана Чертищева), прославившаяся хитом «Сигма Бой», в интервью спецкору НСН рассказала о новых коллаборациях, а также о своих секретах и мечтах.

