Песня «Матушка-земля» стала популярна более чем в 200 странах
Автор песни «Матушка-земля» Петр Андреев рассказал, что сейчас этот трек слушают в 224 странах.
По его словам, песня в исполнении Татьяны Куртуковой сначала полюбилась в США и Европе, а только потом очаровала российского слушателя. До признания в России «Матушка-земля» набрала около 710 миллионов просмотров в соцсети TikTok, рассказал музыкант.
Андреев также рассказал в беседе с «Федерал Пресс», что песня родилась еще восемь лет назад, а уже через год была впервые записана.
Ранее блогер и певица Betsy (Светлана Чертищева), прославившаяся хитом «Сигма Бой», в интервью спецкору НСН рассказала о новых коллаборациях, а также о своих секретах и мечтах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru