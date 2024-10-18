Авторы саундтрека к Atomic Heart выпустили рок-ремикс на песню из «Смешариков»

Создатели анимационного проекта «Смешарики» и группа «Братство Атома» выпустили совместный рок-ремикс на песню «Обормот», написанную для мультсериала композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.

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Авторы саундтрека к популярной игре Atomic Heart добавили к композиции стилистику ретрофутуризма, смешав техногенный металл и аналоговую электронику.

Как добавили музыканты коллектива, они стремились сделать смелую и интересную коллаборацию. Результатом совместной работы стал трек в жанре рок.

Ранее создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music представили новый фонк-альбом «Ля». Среди прочего в альбом вошла трэп-версия лезгинки из серии «Ежидзе» и ремикс на песню «Таверна» из киноальманаха «Смешарики снимают кино», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГК "Рики"
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