Кормухина возмутилась, что Меладзе записали в соавторы Цоя в песне «Кукушка»

Вы представляете, автор «Кукушки» уже не только Цой, выразила негодование Ольга Кормухина в пресс-центре НСН.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о многолетних судебных разборках из-за песни «Кукушка».

Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

«Есть трек «Кукушка» Цоя, Гагариной и мой. <...>В моей версии есть соло, которого не было у Цоя. Нам пришлось обратиться в суд, заказывать экспертизы. У меня собирались отнять право исполнять мою аранжировку! Мне грозили штрафами! <...> Вы представляете, автор «Кукушки» уже не только Цой. Меладзе прописали в соавторство. Два автора теперь у «Кукушки», - рассказала Кормухина.

Ранее финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артём Галанов в пресс-центре НСН рассказал о полезных навыках, которые нужно развивать начинающим музыкантам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Виктор ЦойМузыкаМузыкантыОльга Кормухина

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