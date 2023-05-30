Кормухина возмутилась, что Меладзе записали в соавторы Цоя в песне «Кукушка»
Вы представляете, автор «Кукушки» уже не только Цой, выразила негодование Ольга Кормухина в пресс-центре НСН.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о многолетних судебных разборках из-за песни «Кукушка».
«Есть трек «Кукушка» Цоя, Гагариной и мой. <...>В моей версии есть соло, которого не было у Цоя. Нам пришлось обратиться в суд, заказывать экспертизы. У меня собирались отнять право исполнять мою аранжировку! Мне грозили штрафами! <...> Вы представляете, автор «Кукушки» уже не только Цой. Меладзе прописали в соавторство. Два автора теперь у «Кукушки», - рассказала Кормухина.
Ранее финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артём Галанов в пресс-центре НСН рассказал о полезных навыках, которые нужно развивать начинающим музыкантам, передает «Радиоточка НСН».
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