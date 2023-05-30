Кормухина возмутилась, что Меладзе записали в соавторы Цоя в песне «Кукушка»

«Есть трек «Кукушка» Цоя, Гагариной и мой. <...>В моей версии есть соло, которого не было у Цоя. Нам пришлось обратиться в суд, заказывать экспертизы. У меня собирались отнять право исполнять мою аранжировку! Мне грозили штрафами! <...> Вы представляете, автор «Кукушки» уже не только Цой. Меладзе прописали в соавторство. Два автора теперь у «Кукушки», - рассказала Кормухина.

Ранее финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артём Галанов в пресс-центре НСН рассказал о полезных навыках, которые нужно развивать начинающим музыкантам, передает «Радиоточка НСН».

