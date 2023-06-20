Власти казахстанского Семея решили не переносить концерт «Би-2»

В сообщении говорится, что информация об отмене шоу «вызвала общественный резонанс», поэтому местные власти решили связаться с семьями погибших в результате лесного пожара и выяснили, что «проведение концерта не оскорбит их чувств».

«После получения согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена», - отметили в администрации Семея.

Ранее в связи с гибелью 14 человек в Абайской области в результате лесного пожара и общенационального траура было объявлено, что по многочисленным просьбам общественности концерт «Би-2» решили отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

