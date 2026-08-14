Песни из «Бременских музыкантов» и «Иронии судьбы» стали любимыми кинохитами россиян

Лидером по количеству прослушиваний стал Геннадий Гладков — его мелодии прочно вошли в культурный код нескольких поколений: они звучат в таких известных лентах, как «Бременские музыканты», «Обыкновенное чудо» и «Человек с бульвара Капуцинов». Второе место занял сам юбиляр — Микаэл Таривердиев, 15 августа ему исполнилось бы 95 лет. Его творческое наследие охватывает свыше сотни кинокартин и театральных постановок; среди самых узнаваемых работ — «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».



На третьей позиции — Эдуард Артемьев, стоявший у истоков развития электронной музыки в России. Он создал запоминающиеся саундтреки к культовым фильмам Андрея Тарковского: «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».



Четвёртое место досталось Алексею Рыбникову, чьи музыкальные темы стали неотъемлемой частью любимых детских и семейных картин: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Вам и не снилось…». На пятом — Александр Зацепин, чьи мелодии украсили знаменитые комедии Леонида Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».



В топ‑10 также попали: Вениамин Баснер (фильмы «Щит и меч», «Тишина»), Андрей Петров («Служебный роман», «Осенний марафон»), Гия Канчели («Мимино», «Кин‑дза‑дза!»), Максим Дунаевский («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!») и Исаак Дунаевский («Весёлые ребята», «Цирк», «Волга‑Волга»).



Среди отдельных треков наибольшей популярностью пользуются композиции из «Бременских музыкантов»: «Песня и танец Атаманши и разбойников», «Песня музыкантов‑разбойников и разгон стражи», а также «Серенада Трубадура» из мультфильма «По следам бременских музыкантов». В десятку самых прослушиваемых вошли и другие культовые мелодии: романс «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», «Романс Резанова „Я тебя никогда не забуду“» из рок‑оперы «Юнона и Авось», песня «Проснись и пой» из «Джентльменов удачи», композиция «Три товарища №III» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», трек «Снег над Ленинградом» из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», «Последняя поэма» из картины «Вам и не снилось» и песня «Никого не будет в доме» из той же «Иронии судьбы».

Ранее медиаменеджер Сергей Балдин сказал НСН, что музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций ИИ-музыку, это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов.

