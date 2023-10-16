«Пещерная революция»: Лоза считает современных гитаристов круче Хендрикса
Беттенкурт и Гилберт пошли гораздо дальше Хендрикса, а в России с мировыми топами сравнятся Досумов, Табачников и Ведерников, сказал в эфире НСН Юрий Лоза.
Современные гитаристы играют гораздо техничнее Джими Хендрикса, однако сравнивать их некорректно, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Издание «Rolling Stone» ранее назвало Джими Хендрикса лучшим гитаристом в истории. В Топ-5 также вошли Чак Берри, Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Джефф Бек.
«Джими Хендрикс был хорош для своего времени. Сегодняшние гитаристы, конечно же, играют намного круче, чем он, но именно Хендрикс открывал эту дорогу. Нельзя же сравнивать Сурикова с ребятами, которые рисовали охрой первые картинки на стенах пещер. Но и они, и Суриков очень важны для живописи. Также и здесь: для своего времени Джимми Хендрикс был революционером, он научил гитару таким вещам, которые до него никто не делал. Но сегодняшние гитаристы, которые знают все приемы Хендрикса, пошли гораздо дальше. И Пол Гилберт, и Нуно Беттенкурт играют намного круче в техническом плане», - сказал Лоза.
Он также отметил трех российских гитаристов.
«Если брать Россию, великолепный гитарист Федор Досумов, он ничуть не хуже, чем любой из мировых топовых гитаристов. Табачников играет хорошо на гитаре, Тимур Ведерников замечательно играет на акустике, на уровне мировых стандартов, у нас много хороших гитаристов. При этом гитаристов нельзя сравнивать. Например, есть специальные сайты, на которых гитаристы выкладывают свои записанные дома произведения, - там просто запредельная техника демонстрируется ребятами, которых мы даже не знаем», - заключил собеседник НСН.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский ранее согласился с мнением «Rolling Stone», назвав Хендрикса лучшим, основоположником и классиком, отмечает «Радиоточке НСН»,
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста «Кордовы»
- Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка
- Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов
- Россиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности
- WSJ: США готовятся перебросить на Ближний Восток 2 тысячи солдат
- Израильские СМИ сообщили о разговоре Путина и Нетаньяху
- «Именное дерево»: The Hatters поедут озеленять Крым
- В ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек
- СМИ: по КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа нанесен ракетный удар
- Житель ХМАО избил соседа-геймера за громкие звуки во время игры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru