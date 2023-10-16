Джими Хендрикса назвали величайшим гитаристом всех времен

В статье говорится, что Хендрикс был настоящим шоуменом, который мог играть на гитаре, держа ее за спиной, а также вытворять виртуозные вещи, играя на инструменте зубами. Эксперты считают, что гитарист изобрел собственный стиль, состоящий из смешивания блюза и психоделии. По мнению критиков, Хендрикс повлиял на развитие рока, хеви-метала, фанка и других направлений современной музыки.

Следом за Хендриксом, по версии Rolling Stone, идут Чак Берри, который является одним из основоположников рок-н-ролла и Джимии Пейдж — гитарист британской группы Led Zeppelin.

Ранее гитару Джими Хендрикса Epiphone Wilshire 1961 года выпуска выставили на аукцион за $1,25 миллиона, напоминает «Радиоточка НСН».

