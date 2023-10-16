«Легендарный самоучка»: Джими Хендрикса признали лучшим гитаристом

Гитаристу Джими Хендриксу удалось создать свой стиль, свою манеру игры на инструменте, он стал основоположником и классиком, заявил в эфире НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский



Ранее издание Rolling Stone назвало лучшим гитаристом всех времен американского музыканта, певца и композитора Джими Хендрикса.

«На мой взгляд, Джими Хендрикс уникален в первую очередь своей самобытностью. Насколько мне известно, он с пяти лет занимался гитарой. Кроме того, он - левша. Поскольку он был самоучкой, а все свободное время в детстве занимался игрой на гитаре, ему удалось создать свой стиль, свою манеру игры на инструменте. Именно поэтому он является основоположником и классиком. Естественно, он лучший. Хендрикс, безусловно, повлиял на всю музыкальную индустрию. Например, гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте всегда был фанатом Хендрикса, а в своей игре он перенимал и держал хендриксовскую манеру», - сказал собеседник НСН.

По его словам, российский гитарист, заслуженный артист России Виктор Зинчук в свое время отличался своей игрой на гитаре.



«Из российских гитаристов в свое время отличался игрой Виктор Зинчук, Валерий Гаина. Из зарубежных лично мне нравится гитарист группы Pantera Даймбэг Даррелл, гитарист Metallica Кирк Ли Хэмметт. Сейчас много талантливых музыкантов, самородки еще не перевелись! Я сам знаю очень много ребят, которые хорошо играют», - поделился директор радиостанции.

Ранее Александр Фуковский заявлял «Радиоточке НСН», что робот может заменить человека в кресле радиоведущего, при этом усомнившись, что итоговый результат будет интересен слушателю.

