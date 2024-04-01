Первый продюсер Земфиры назвал песню Colette предчувствием мирного времени

Исполнительница сегодня, 1 апреля, анонсировала выход нового альбома Colette и выпустила одноименный сингл. Информации о дате выхода новой пластинки пока нет. Певица заявила, что релиз будет сюрпризом. По словам Бурлакова, в новой композиции Земфира предугадывает настроение, которое будет царить в обществе через год.

«Настоящий рок-герой должен отвечать на вопросы, которые мы пока не знаем, как задать. Гений Дэвида Боуи был в том, что он опережал время на полгода – год. Когда мы слушали альбом «Бордерлайн», у нас было все хорошо. Вдруг началась история с пандемией. А она, написав альбом, предчувствовала, что произойдет через год. В Colette она снова предчувствует», - сказал он.