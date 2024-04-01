Первый продюсер Земфиры назвал песню Colette предчувствием мирного времени
Новый альбом исполнительницы будет пропитан светом, так же, как и заглавный трек, который вышел сегодня, заявил НСН Леонид Бурлаков.
Новый релиз Земфиры (признана иноагентом в РФ) станет предвестником мирного времени, заявил в интервью НСН первый продюсер певицы Леонид Бурлаков.
Исполнительница сегодня, 1 апреля, анонсировала выход нового альбома Colette и выпустила одноименный сингл. Информации о дате выхода новой пластинки пока нет. Певица заявила, что релиз будет сюрпризом. По словам Бурлакова, в новой композиции Земфира предугадывает настроение, которое будет царить в обществе через год.
«Настоящий рок-герой должен отвечать на вопросы, которые мы пока не знаем, как задать. Гений Дэвида Боуи был в том, что он опережал время на полгода – год. Когда мы слушали альбом «Бордерлайн», у нас было все хорошо. Вдруг началась история с пандемией. А она, написав альбом, предчувствовала, что произойдет через год. В Colette она снова предчувствует», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что предчувствие мирного времени кроется в музыкальной составляющей нового релиза, а текст в этом случае не играет первостепенной роли.
«Откуда она взяла тему, кто такая Colette? Текст не важен, то, как она пишет песни – ее история. Самое главное – настроение, которое я услышал в песне. Это свет, надежда. Надеюсь, альбом, который выйдет, станет первым альбомом мирного времени. В новом релизе я услышал будущий мир, который придет. Ее голос светлый, отдохнувший, в нем столько пространства, веры в то, что все будет хорошо. Я слышу в гармонии, мелодии, интонациях то, что произойдет через год и верю в этом. Раньше интуитивно знал это, а теперь точно верю», - заключил Бурлаков.
В марте Земфира обжаловала отказ снять с нее статус иностранного агента. В списке Минюста исполнительница оказалась в феврале 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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