Земфира опровергла наличие у нее гражданства Франции
31 мая 202320:46
Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) опровергла сообщения о наличии у нее гражданства Франции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», - подчеркнула она.
Исполнительница потребовала от Министерства юстиции доказать наличие иностранного финансирования в суде. Певица заявила, что платит налоги в России, хотя не живет в стране уже год.
Замоскворецкий суд Москвы 19 мая принял иск Земфиры о снятии статуса иноагента, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru