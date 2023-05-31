Земфира опровергла наличие у нее гражданства Франции

Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) опровергла сообщения о наличии у нее гражданства Франции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента

«Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», - подчеркнула она.

Исполнительница потребовала от Министерства юстиции доказать наличие иностранного финансирования в суде. Певица заявила, что платит налоги в России, хотя не живет в стране уже год.

Замоскворецкий суд Москвы 19 мая принял иск Земфиры о снятии статуса иноагента, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: instagram.com/zemfiralive
ТЕГИ:Земфира

Горячие новости

Все новости

партнеры