Земфира опровергла наличие у нее гражданства Франции

«Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», - подчеркнула она.

Исполнительница потребовала от Министерства юстиции доказать наличие иностранного финансирования в суде. Певица заявила, что платит налоги в России, хотя не живет в стране уже год.

Замоскворецкий суд Москвы 19 мая принял иск Земфиры о снятии статуса иноагента, передает «Радиоточка НСН».

