Земфира анонсировала скорый выход нового альбома
Певица Земфира (признана иностранным агентом в России) сообщила, что не намерена затягивать с выпуском своего следующего альбома.
«Будет новый альбом - не буду затягивать, выпущу как только оформлю», - написала исполнительница в своем Telegram-канале.
Певица высоко оценила свою новую работу и призналась, что завидует тем, кому еще предстоит послушать альбом.
Исполнительница сообщила, что в 2024 году выступит во многих частях планеты. По ее словам, в начале года состоятся концерта в Таиланде и на Бали, а на февраль и март запланировано три выступления в США.
Концерт Земфиры, запланированный на 23 декабря в Дубае, отменили. По данным СМИ, выступление не состоялось по причинам, не зависящим от артиста и организаторов, передает «Радиоточка НСН».
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