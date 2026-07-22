«НАШЕ Радио» зазвучало во Владивостоке

С 22 июля «НАШЕ Радио» зазвучало в городе Владивосток, вещание доступно на частоте 92,7 МГц.

Ведущий «НАШЕго Радио» признан лучшим мастером-наставником в области радиовещания

Ранее стало известно, что «НАШЕ Радио» выиграло право на радиовещание в другом дальневосточном городе Артеме. В нем ее можно будет услышать на частоте 92,0 FM. А с 13 марта радиостанция зазвучала на частоте 95,8 FM в городе Арсеньев в Приморском крае.

В 2026 году «НАШЕ Радио» также выиграло конкурс на вещание в Чите.

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