«НАШЕ Радио» зазвучало во Владивостоке
22 июля 202609:47
С 22 июля «НАШЕ Радио» зазвучало в городе Владивосток, вещание доступно на частоте 92,7 МГц.
Ранее стало известно, что «НАШЕ Радио» выиграло право на радиовещание в другом дальневосточном городе Артеме. В нем ее можно будет услышать на частоте 92,0 FM. А с 13 марта радиостанция зазвучала на частоте 95,8 FM в городе Арсеньев в Приморском крае.
В 2026 году «НАШЕ Радио» также выиграло конкурс на вещание в Чите.
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