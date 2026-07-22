«НАШЕ Радио» зазвучало во Владивостоке

Ранее стало известно, что «НАШЕ Радио» выиграло право на радиовещание в другом дальневосточном городе Артеме. В нем ее можно будет услышать на частоте 92,0 FM. А с 13 марта радиостанция зазвучала на частоте 95,8 FM в городе Арсеньев в Приморском крае.

В 2026 году «НАШЕ Радио» также выиграло конкурс на вещание в Чите.

