Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу

Там уточнили, что приглашение было отправлено всем девяти финалистам.

Ранее в сети появилась информация о том, что дочь известной российской певицы Алсу, которая стала лауреатом конкурса, может отказаться от участия в спецвыпуске телешоу. Дополнительный эфир «Голос. Дети» состоится 24 мая.

На фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос» ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил о готовности покинуть проект. Как пояснил НСН сам телеведущий, нужно дождаться официальных документов, подтверждающих факт вброса голосов.

