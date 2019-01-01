Музыка

Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу

20 мая19:40

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова примет участие в специальном выпуске музыкального шоу «Голос. Дети». Информацию об отправке рпиглашения подтвердили РИА ФАН в пресс-службе Первого канала.

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Там уточнили, что приглашение было отправлено всем девяти финалистам.

Ранее в сети появилась информация о том, что дочь известной российской певицы Алсу, которая стала лауреатом конкурса, может отказаться от участия в спецвыпуске телешоу. Дополнительный эфир «Голос. Дети» состоится 24 мая. 

На фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос» ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил о готовности покинуть проект. Как пояснил НСН сам телеведущий, нужно дождаться официальных документов, подтверждающих факт вброса голосов.

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Фото: alsou_vk_group/instagram.com
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