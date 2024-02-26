«Перестала бояться»: Солистка LaScala рассказала о продуктивной «шестилетке» группы
Солистка LaScala Анна Грин в день рождения коллектива заявила НСН, с какого альбома надо начинать слушать группу.
Солистка группы LaScala Анна Грин в день 12-летия коллектива в эфире НСН заявила, что самыми продуктивными для музыкантов стали последние годы, когда они начали активно писать песни и ездить на гастроли.
«Первые шесть лет группа очень редко выступала, у нас было мало материала, а вот во вторую «шестерку» мы уже устаканили состав. За последние три года мы начали ездить на гастроли, активно выступать на фестивалях, постоянно выпускать синглы. У LaScala успех делится не по «пятилеткам», а по «шестеркам». Нам хоть и 12 лет, но я себя чувствую на шесть. Мы поэтому всем говорим, что нам «шестерик», мы совсем маленькие. Если смотреть назад, то понимаешь, что 12 лет – немалый срок. Для 12-летней группы мы, может быть, не очень много сделали, а для коллектива, которому шесть лет – мы молодцы», - рассказала собеседница НСН.
По ее словам, с годами участники коллектива оттачивают свои навыки и меняются к лучшему, однако никаких кардинальных перемен за время существования группы не было.
«За эти годы мы, конечно, поменялись сильно. Когда приходишь в группу, ты не понимаешь, какая будет концепция, какое будет звучание, какая будет философия. Первые два альбома мы писали, не понимая ничего. Когда нас спрашивают: «С какого альбома начинать слушать LaScala?» Я всегда отвечаю: «Первые два альбома пропускайте». Первые альбомы пишутся наощупь: кто-то в школе что-то набросал, у кого-то еще наметки песен были. Получается солянка непонятная. На третьем альбоме у нас уже появился речитатив, больше реггетона, мы поняли, какой наш звук, тексты уже не такие наивные. Я перестала бояться рассказывать о своей боли, о своих трагедиях. По большей части - я грустный автор. На первых двух альбомах я пыталась бодриться и веселиться, но с годами песни становятся по звуку и содержанию более тяжелыми. Кардинально мы ничего не меняли. Последние два года я активно занимаюсь вокалом, меняется мое звучание, парни постоянно учатся играть и оттачивают свое мастерство», - заключила певица.
Ранее Аня Грин призналась, что первые песни группы прозвучали на «НАШЕм Радио», напоминает «Радиоточка НСН».
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