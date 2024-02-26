«Перестала бояться»: Солистка LaScala рассказала о продуктивной «шестилетке» группы

По ее словам, с годами участники коллектива оттачивают свои навыки и меняются к лучшему, однако никаких кардинальных перемен за время существования группы не было.

«За эти годы мы, конечно, поменялись сильно. Когда приходишь в группу, ты не понимаешь, какая будет концепция, какое будет звучание, какая будет философия. Первые два альбома мы писали, не понимая ничего. Когда нас спрашивают: «С какого альбома начинать слушать LaScala?» Я всегда отвечаю: «Первые два альбома пропускайте». Первые альбомы пишутся наощупь: кто-то в школе что-то набросал, у кого-то еще наметки песен были. Получается солянка непонятная. На третьем альбоме у нас уже появился речитатив, больше реггетона, мы поняли, какой наш звук, тексты уже не такие наивные. Я перестала бояться рассказывать о своей боли, о своих трагедиях. По большей части - я грустный автор. На первых двух альбомах я пыталась бодриться и веселиться, но с годами песни становятся по звуку и содержанию более тяжелыми. Кардинально мы ничего не меняли. Последние два года я активно занимаюсь вокалом, меняется мое звучание, парни постоянно учатся играть и оттачивают свое мастерство», - заключила певица.

Ранее Аня Грин призналась, что первые песни группы прозвучали на «НАШЕм Радио», напоминает «Радиоточка НСН».

