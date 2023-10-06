Группа LaScala выпустила новую песню и клип

Новая работа называется "Против ветра". В песне поется о том, что пора оставить худшее позади и отдаться тому, что ждет там, за линией горизонта. Послушать новую композицию и посмотреть клип можно в «Радиоточке НСН».

Ранее группа LASCALA в пресс-центре НСН рассказала о планах по записям кавер-версий. Так, гитарист Петр Ездаков допустил кавер на группу «Мумий тролль» в будущем.

