Группа LaScala выпустила новую песню и клип
6 октября 202312:31
Вокалистка группы LaScala Аня Грин выложила новую песню и клип на нее.
Новая работа называется "Против ветра". В песне поется о том, что пора оставить худшее позади и отдаться тому, что ждет там, за линией горизонта. Послушать новую композицию и посмотреть клип можно в «Радиоточке НСН».
Ранее группа LASCALA в пресс-центре НСН рассказала о планах по записям кавер-версий. Так, гитарист Петр Ездаков допустил кавер на группу «Мумий тролль» в будущем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru