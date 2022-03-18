В Подмосковье украинского певца арестовали за призывы к экстремизму
Уроженца Украины арестовали в Подмосковье по делу об экстремизме из-за ролика о российских военнослужащих. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий.
«По ходатайству следственных органов ГСУСК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости представителя СК.
Как установили следователи, 24 февраля обвиняемый опубликовал в Instagram ролик, содержащий признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военным, угрозы применения насилия и их убийства. В ходе допроса мужчина дал следователю признательные показания и полностью признал свою вину, отмечает Ura.ru.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный — певец и блогер Игорь Левченко. Ранее мужчина публично извинялся за свои высказывания, подчеркивая, что записывал видеоролик в состоянии опьянения, пишет РИА ФАН.
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