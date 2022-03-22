Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела

В Следственном комитете указывают на ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, размещенную журналистом 9 марта в Instagram (запрещенная в РФ и признанная экстремистской соцсеть – прим. НСН) и 19 марта на YouTube.

14 марта депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил проверить публикации Невзорова на экстремизм.

Хамзаев высказал мнение, что Невзоров устроил «марафон фейковых заявлений экстремистского толка», за что должен быть наказан «по всей строгости закона».

16 марта СК РФ завел уголовное дело за фейки о российской армии в отношении блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, также известной, как Belonika.

