Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий», - говорится в сообщении ведомства.

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В Следственном комитете указывают на ложную информацию о якобы умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, размещенную журналистом 9 марта в Instagram (запрещенная в РФ и признанная экстремистской соцсеть – прим. НСН) и 19 марта на YouTube.

14 марта депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил проверить публикации Невзорова на экстремизм.

Хамзаев высказал мнение, что Невзоров устроил «марафон фейковых заявлений экстремистского толка», за что должен быть наказан «по всей строгости закона».

16 марта СК РФ завел уголовное дело за фейки о российской армии в отношении блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, также известной, как Belonika.

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:Фейковые НовостиСледственный Комитет РфАлександр Невзоров
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