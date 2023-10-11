Перенесший операцию Игорь Николаев пообещал выйти на сцену 25 октября

Перенесший операцию на сердце певец Игорь Николаев анонсировал свой концерт 25 октября. Об этом он написал в своих социальных сетях.

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«Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится», - написал Николаев.

Речь идет о концерте, который пройдет на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского.

Ранее СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции на сердце.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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