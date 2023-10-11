Перенесший операцию Игорь Николаев пообещал выйти на сцену 25 октября
11 октября 202317:30
Перенесший операцию на сердце певец Игорь Николаев анонсировал свой концерт 25 октября. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится», - написал Николаев.
Речь идет о концерте, который пройдет на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского.
Ранее СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции на сердце.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru