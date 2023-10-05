СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции
5 октября 202316:20
Народный артист РФ Игорь Николаев чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.
Собеседник агентства утверждает, что в настоящее время композитор находится дома.
«Всё хорошо. Восстанавливается. Он давно дома», - сказал источник.
Ранее стало известно о госпитализации Николаева, в СМИ сообщали о том, что он перенес "коронарное шунтирование". Информация о том, что музыканта выписали, появилась 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru