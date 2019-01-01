Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Известный российский поп-певец Сергей Лазарев сегодня выступит в финале «Евровидения» в Израиле. На сцену Выставочного центра Тель-Авива он выйдет пятым.

Сергей Лазарев исполнит песню Scream («Крик»).

В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме он занял третье место, передает ТАСС.

Продюсером выступления Лазарева стал Филипп Киркоров,