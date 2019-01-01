Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Известный российский поп-певец Сергей Лазарев сегодня выступит в финале «Евровидения» в Израиле. На сцену Выставочного центра Тель-Авива он выйдет пятым.
Сергей Лазарев исполнит песню Scream («Крик»).
В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме он занял третье место, передает ТАСС.
Продюсером выступления Лазарева стал Филипп Киркоров,
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