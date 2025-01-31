Патти Смит упала в обморок на сцене в Бразилии из-за мигрени

Ее увезли за кулисы в инвалидном кресле, позже музыкант вернулась на сцену вновь в кресле и извинилась, сказав, что ей стало плохо, и доктор сказал, что она не сможет закончить выступление.

Коллектив сообщил в соцсетях, что Смит выступит уже на следующий день.

В декабре 2023 года Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии. Певица должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит, что именно тогда произошло, не уточнялось.







