Патти Смит упала в обморок на сцене в Бразилии из-за мигрени
Американская певица и поэтесса Патти Смит упала в обморок на сцене во время выступления с берлинской группой Soundwalk Collective в Бразилии. Как сообщила The Guardian, 78-летняя исполнительница несколько дней до выступления страдала от сильнейшей мигрени.
Смит потеряла сознание примерно через полчаса после начала выступления.
Ее увезли за кулисы в инвалидном кресле, позже музыкант вернулась на сцену вновь в кресле и извинилась, сказав, что ей стало плохо, и доктор сказал, что она не сможет закончить выступление.
Коллектив сообщил в соцсетях, что Смит выступит уже на следующий день.
В декабре 2023 года Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии. Певица должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит, что именно тогда произошло, не уточнялось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru