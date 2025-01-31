Патти Смит упала в обморок на сцене в Бразилии из-за мигрени

Американская певица и поэтесса Патти Смит упала в обморок на сцене во время выступления с берлинской группой Soundwalk Collective в Бразилии. Как сообщила The Guardian, 78-летняя исполнительница несколько дней до выступления страдала от сильнейшей мигрени.

Смит потеряла сознание примерно через полчаса после начала выступления.

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Ее увезли за кулисы в инвалидном кресле, позже музыкант вернулась на сцену вновь в кресле и извинилась, сказав, что ей стало плохо, и доктор сказал, что она не сможет закончить выступление.

Коллектив сообщил в соцсетях, что Смит выступит уже на следующий день.

В декабре 2023 года Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии. Певица должна была выступить перед своими поклонниками в Болонье, но концерт внезапно отменили. Позже выяснилось, что это связано с ухудшением здоровья Смит, что именно тогда произошло, не уточнялось.



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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БразилияМузыканты

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